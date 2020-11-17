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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman, bu hafta mı başlıyor? İşte detaylar... Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman, bu hafta mı başlıyor? İşte detaylar...
Yasaklar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar açıklandı. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyordu. Sokağa çıkma yasağı ve bazı mekanlar için ilan edilen kısıtlamaların ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman, bu hafta mı başlıyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 21:43
Yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman, bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar duyuruldu. Erdoğan'ın son dakika olarak açıkladığı kısıtlamalar hakkında sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar yasak ve kısıtlamaların ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman, bu hafta mı başlıyor? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre,"Tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."