Yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman, bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar duyuruldu. Erdoğan'ın son dakika olarak açıkladığı kısıtlamalar hakkında sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar yasak ve kısıtlamaların ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman, bu hafta mı başlıyor? İşte detaylar...