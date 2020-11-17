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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Restoran ve kafeler kapanıyor mu? Kafeler ne zaman kapanacak? Paket servis saat kaça kadar açık? Son dakika: Restoran ve kafeler kapanıyor mu? Kafeler ne zaman kapanacak? Paket servis saat kaça kadar açık?
Restoran ve kafeler kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak önlemler merak ediliyordu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Restoran ve kafeler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Restoran ve kafeler kapanıyor mu? Kafeler ne zaman kapanacak? Paket servis saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 17.11.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 21:21
Restoran ve kafeler kapanıyor mu? Kafeler ne zaman kapanacak? Paket servis saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar merakla bekleniyordu. Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Mekanlar hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kafeler ve restoranlar hakkında yapılan açıklamalar araştırılmaya başlandı. İşte, restoran ve kafeler kapanıyor mu? Kafeler ne zaman kapanacak? Paket servis saat kaça kadar açık?
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMHURBAŞKANI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, şunları ifade etti;
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
LOKANTA VE RESTORANLARLA İLGİLİ ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, lokanta ve restoranlarla ilgili şunları ifade etti;
Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlanmıştı. Genelgede şunlar ifade edilmişti;