Restoran ve kafeler kapanıyor mu? Kafeler ne zaman kapanacak? Paket servis saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar merakla bekleniyordu. Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Mekanlar hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kafeler ve restoranlar hakkında yapılan açıklamalar araştırılmaya başlandı. İşte, restoran ve kafeler kapanıyor mu? Kafeler ne zaman kapanacak? Paket servis saat kaça kadar açık?