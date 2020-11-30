Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi. Vatandaşlar kabine toplantısında çıkan yeni yasakların ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta mı başlıyor? İşte yasak saatleri...