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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta mı başlıyor? İşte yasak saatleri... Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta mı başlıyor? İşte yasak saatleri...
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Erdoğan, hafta içi de belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. İşte, Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta mı başlıyor? İşte yasak saatleri...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 20:18
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi. Vatandaşlar kabine toplantısında çıkan yeni yasakların ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta mı başlıyor? İşte yasak saatleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BU HAFTA MI BAŞLIYOR? İŞTE YASAK SAATLERİ...
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Kısıtlamalar salı gününden itibaren başlayacak.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu.
Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.