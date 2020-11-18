Son dakika: Yasaklar nasıl olacak? Kafeler ve çay bahçesi kapalı mı olacak? Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı?

Son dakika... Yasaklar nasıl olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alındı. 20 Kasım'da başlayacak yeni kısıtlamaların nasıl olacağı merak ediliyor. Kafeler, çay bahçesi, restoran ve lokanta gibi mekanların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar açıklandı. Peki, yasaklar nasıl olacak? Kafeler ve çay bahçesi kapalı mı olacak? Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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