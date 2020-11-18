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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar nasıl olacak? Kafeler ve çay bahçesi kapalı mı olacak? Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Son dakika: Yasaklar nasıl olacak? Kafeler ve çay bahçesi kapalı mı olacak? Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Son dakika... Yasaklar nasıl olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alındı. 20 Kasım'da başlayacak yeni kısıtlamaların nasıl olacağı merak ediliyor. Kafeler, çay bahçesi, restoran ve lokanta gibi mekanların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar açıklandı. Peki, yasaklar nasıl olacak? Kafeler ve çay bahçesi kapalı mı olacak? Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:17
Son dakika... Kafeler, çay bahçesi kapanacak mı? Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni tedibirlerin neler olduğu ve nasıl uygulanacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile ayrıntılar belli oldu. Yeni kısıtlamaların detaylarını yazımızda el aldık. Peki, yasaklar nasıl olacak? Kafeler ve çay bahçesi kapalı mı olacak? Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE, ÇAY BAHESİ, RESTORANLAR KAPALI MI OLACAK?
Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar yeni bir kara alıncaya kadar kapalı olacak. Yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
YASAKLAR NASIL OLACAK? İŞTE 18 KASIM KORONA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.
YENİ TEDBİRLER CUMA GÜNÜ SAAT 20.00'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.