Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?

Dünya bir yıldır koronavirüs ile mücadele ediyor. Araştırmaların devam ettiği salgınla ilgili bir açıklama da ABD'li bilim insanlarından geldi. ABD'li bilim insanları kış aylarına girilmesiyle birlikte hem yeni tip corona virüse (Covid-19) hem de mevsimsel gribe yakalan insanların sayısında artış olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, aynı anda corona virüs ve influenza ile mücadele etmenin akciğerlerde büyük hasara neden olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini ifade ederek, hastanelerdeki doluluğun ve sağlık çalışanlarındaki yükün daha da artacağı konusunda uyardı. İşte haberin detayları...