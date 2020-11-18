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Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?

Dünya bir yıldır koronavirüs ile mücadele ediyor. Araştırmaların devam ettiği salgınla ilgili bir açıklama da ABD'li bilim insanlarından geldi. ABD'li bilim insanları kış aylarına girilmesiyle birlikte hem yeni tip corona virüse (Covid-19) hem de mevsimsel gribe yakalan insanların sayısında artış olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, aynı anda corona virüs ve influenza ile mücadele etmenin akciğerlerde büyük hasara neden olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini ifade ederek, hastanelerdeki doluluğun ve sağlık çalışanlarındaki yükün daha da artacağı konusunda uyardı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:19
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Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?
Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜ ARTABİLİR
ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Valley Sağlık Departmanı'ndan bilim insanları, kış aylarına girilmesiyle birlikte aynı anda hem yeni tip corona virüse hem de gribe yakalanan insanların sayısının arttığını açıkladı. Uzmanlar, hali hazırda çok yoğun olan hastane kapasitelerinin ve sağlık çalışanlarının yükünün artacağı konusunda uyardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?
Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?

AYNI ANDA İKİ ENFESİYONA YAKALANAN İNSANLARIN SAYISI YÜKSELİYOR
Kurumun Direktörü Rebecca Eaton, aynı anda iki hastalığa yakalanan insanların vaka yönetimi sayesinde tespit edildiğini belirterek, " Covid-19 için vaka yönetimi uyguluyoruz. Pozitif test edilen herkesin bir vaka sorumlusu var.

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Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?
Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?

Onlarla sürekli iletişeme geçereki kimin ne kadar süredir hasta olduğunu, semptomlarının neler olduğunu ve kiminle temas halinde olduklarının kayıtlarını tutuyoruz. Verileri incelediğimiz de son birkaç haftadır Covid-19'la enfekte olan ve aynı zamanda mevsimsel gribe yakalanan hastaların sayısında bir artış tespit ettik" ifadelerini kullandı.

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Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?
Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?

NTV'nin haberine göre, bununla birlikte Keaton, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan hem Covid-19 hem de grip hastalarının varlığını doğruladı, ancak iki hastalığıyla aynı anda geçiren kişilerle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.

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Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?
Bilim insanlarından kritik uyarı: Koronavirüse ve gribe aynı anda yakalanırsanız ne olur?

GRİP AŞISI OLMAK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Keaton, insanların grip aşısı olmasının acil bir durum olduğunu belirterek, aynı anda iki hastalıkla boğuşmanın özellikle kronik hastalıklara sahip olan kişilerde ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.