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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 18 Kasım korona genelgesi: Yasaklar ne zaman başlıyor, kalkıyor? Yeni kurallar ne zaman geçerli? 18 Kasım korona genelgesi: Yasaklar ne zaman başlıyor, kalkıyor? Yeni kurallar ne zaman geçerli? Son dakika... Yasaklar ne zaman başlıyor? Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yeni kısıtlamaların hangi tarihte geçerli olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Yeni genelgenin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yasaklar ne zaman başlıyor, kalkıyor? Yeni kurallar ne zaman geçerli? İşte 18 Kasım korona genelgesi... Giriş Tarihi: 18.11.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:05
Son dakika... 18 Kasım tarihli koronavirüs genelgesi yayımlandı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. Vaka artışı nedeniyle salgının etkilerini azaltmak adına yeni önlemler hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile yeni kısıtlamaların detayları açıklandı. Peki, yasaklar ne zaman başlıyor, kalkıyor? Yeni kurallar ne zaman geçerli? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım tarihli genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
18 KASIM KORONA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.