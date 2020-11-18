18 Kasım korona genelgesi: Yasaklar ne zaman başlıyor, kalkıyor? Yeni kurallar ne zaman geçerli?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.