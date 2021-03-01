Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalktı? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı renk listesinde hangi iller var? Normalleşme...

Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalktı? Türkiye'de ikinci normalleşme dönemi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları açıklıyor. Kısıtlamaların kademeli olarak il bazında kaldırılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise hangi illerde bu kararların alınacağı merak ediliyor. Peki, yasaklar hangi illerde kalktı? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı renk listesinde hangi iller var? Normalleşmeye geçecek iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 19:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 20:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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