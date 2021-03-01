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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalktı? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı renk listesinde hangi iller var? Normalleşme... Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalktı? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı renk listesinde hangi iller var? Normalleşme... Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalktı? Türkiye'de ikinci normalleşme dönemi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları açıklıyor. Kısıtlamaların kademeli olarak il bazında kaldırılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise hangi illerde bu kararların alınacağı merak ediliyor. Peki, yasaklar hangi illerde kalktı? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı renk listesinde hangi iller var? Normalleşmeye geçecek iller hangileri? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 19:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 20:08
Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalktı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlama kararları alınmıştı. Aşılama sürecinin ardından normalleşme sürecine geçişte 'yerinde karar' dönemi için görüşmeler yapıldı. Bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşmenin detayları belli oluyor. Peki, yasaklar hangi illerde kalktı? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı renk listesinde hangi iller var? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR HANGİ İLLERDE KALKTI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısıtlamaların kalkacağı iller açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak. Bu sayfa üzerinden alınan yeni kararları öğrenebilirsiniz.
A HABER CANLI YAYIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN... DÖRT RENKLİ RİSK HARİTASI
1 Mart'tan itibaren pandemi yönetiminde her il kendi durumunu görerek, tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Pandemide, illerin özel durumları dikkate alınarak gerçekleşecek normalleşme süreci şöyle işleyecek:
İKİ HAFTADA BİR GÖZDEN GEÇİRME
Tüm vatandaşlar salgının seyrine göre yaşadığı yerin durumunu görmüş olacak. Tedbirlerin kaldırılacağı veya yeniden uygulanabileceği çerçeveyi net bir şekilde izleyecek. İl bazında vaka sayıları haftalık yayımlanacak. Ancak tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, sarıdan kırmızıya geçen bir il, kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. Böylece, il bazında restoranların açılıp açılmayacağı, açılmışsa kapatıp kapanmayacağı bu verilerden takip edilebilecek.
HANGİ RENK NEYİ İFADE EDİYOR?
Mavi renk: Düşük riskli şehirler
Sarı renk: Orta riskli şehirler
Turuncu renk: Yüksek riskli şehirler
Kırmızı renk: Çok yüksek riskli şehirler