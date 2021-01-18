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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: 25 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı son dakika: 25 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Son dakika... 25 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve lokantalar sadece paket servis yapabiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile paket servis ya da gel-al hizmeti verebilen kafeler ve lokantalarda ne zaman normale dönüleceği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 25 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 18.01.2021 15:37
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilirken, kafe, lokanta ve restoranlara sadece paket servis ya da gel-al hizmeti verme kısıtlaması getirilmişti. Vaka sayısında görülen düşüş ile birlikte gözler bu mekanların hangi tarihte açılacağına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamıştı. Peki, 25 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 25 OCAK'TA KAFELER AÇILACAK MI? LOKANTALAR...
Hemen şunu belirtelim ki, kafe ve lokanta gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz bilinmiyor. Vaka sayısında belli bir sayının altına inilmesi takdirde kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında söz konusu kısıtlamaların esnetilmesi konusunda görüşmelerin yapılması bekleniyor.
KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, yedincisi 15 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesigünü saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINA UYMAYAN 24 BİN 755 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının devam ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.
Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."