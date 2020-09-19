Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Türkiye'de yasaklar geri gelecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından haziran ayına kadar, sokağa çıkma yasağından geçici süreliğine mekanların kapatılmasına kadar bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Peki, yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...