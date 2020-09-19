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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Yasaklar geri gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yurt genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar yeniden getirildi. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gibi yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 11:41
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Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Türkiye'de yasaklar geri gelecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından haziran ayına kadar, sokağa çıkma yasağından geçici süreliğine mekanların kapatılmasına kadar bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Peki, yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ? MEKANLAR KAPANACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ve mekanların kapanması gibi yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Şu anda yasakların yeniden gelmesi gibi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1060 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 264 bin 805'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, vaka sayısı 299 bin 810, vefat sayısı 7 bin 377 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 628, ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

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Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

"HASTALIĞA YAKALANMIŞ KİŞİ SAYISI YAKLAŞIK 300 BİN OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliğiyle mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.