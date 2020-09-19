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Son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
Son dakika... Yasaklar geri gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yurt genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar yeniden getirildi. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gibi yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, yasaklar geri gelir mi? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.09.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 11:41
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