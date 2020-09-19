Sağlık Bakanlığı'nın şoför, teknisyen, aşçı ve programcı gibi kadrolarına yapılacak personel alımı için 10-16 Eylül 2020 tarihlerinde KPSS 2020/11 tercihleri alındı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklar. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...