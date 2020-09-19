19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2020/11 tercih kapsamında Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacak. Tercih işlemleri 10-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sonuçlar heyecanla bekleniyor. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:10
  • 1
  • 14
KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın şoför, teknisyen, aşçı ve programcı gibi kadrolarına yapılacak personel alımı için 10-16 Eylül 2020 tarihlerinde KPSS 2020/11 tercihleri alındı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklar. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2020/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/11 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 14
KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadrolar şu şekilde:

  • 4
  • 14
KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
  • 5
  • 14
KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?