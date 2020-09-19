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KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
KPSS 2020/11 tercih kapsamında Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacak. Tercih işlemleri 10-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sonuçlar heyecanla bekleniyor. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:10
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