İzmir'de değnekçi terörü! Sayıları artınca harekete geçildi

VATANDAŞ DENETİMLERDEN MEMNUN

Birçok vatandaş, söz konusu kişilerin kendilerine park yeri bırakmadığını belirterek, yapılan operasyon için polise teşekkür etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Vatandaşlardan Fehmi Güreler, "Bizden para talep ediyorlar. Para vermeyince arabamıza zarar vereceklerinden korktuğumuz için para vermek zorunda kalıyoruz. 10 olur, 15 olur, 20 olur verilen paralar değişiyor. Daha önce bizzat benim başıma arabama zarar verildiği olmadı ancak sağdan soldan çok duyduk. Duyduğumuz için de para veriyoruz, bu yüzden gelmemiş olabilir" dedi.