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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Mart ve Nisan aylarında koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında belli yasaklar gelmişti. Kısıtlamalar sonrasında 1 Haziran'da normal hayata dönüş adımları atılmıştı. Ancak son dönemde düğün ve asker uğurlaması sonrasında vakaların yeniden artması sonrasında yeni yasakların gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Yasaklar gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 21:55
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlül koronavirüs vaka sayılarının yeniden artış göstermesi sonrasında yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara virüse karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor. Peki, Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

KISITLAMA VAR MI?

İçişleri Bakanı Soylu, gece 12'den sonra cafe, bar ve restoranlarda her türlü müzik yayınının yasaklandığını açıkladı.Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çankaya'daki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Kurallara riayet edilmezse günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni ek tedbirler alınacak.'' dedi.

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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

HAFTA SONU (19-20 EYLÜL) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan kişilerin hafta sonu kısıtlama gelecek mi merakını Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaparak bildirdi. Koronavirüs haritası ve günlük tablosunda son günlerde artan vaka sayısı ile vatandaşlar hafta sonu kısıtlamaların geri gelebileceğini düşünüyor. Dün akşam yapılan toplantının ardından bu sorulara yanıt geldi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın hafta sonu kısıtlama olacak mı açıklaması:

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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin gündeminde değil. Bilim Kurulunun böyle bir kararı yok. Bu virüs yakın temasla geçiyor. Maske ve mesafeyi çok söylüyoruz. Bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu mesafe ve maske. '' dedi.

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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

YASAKLAR TEKRAR GELİR Mİ, SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Koca; ''1. dalganın 2. zirvesindeyiz. İstanbul Trakya ve Ege'de ciddi artış yok. Ülke olarak aldığımız kararlarda Bilim Kurulu yol gösterici oldu. Bilim adamlarımıza müteşekkirim. '' dedi.