Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin gündeminde değil. Bilim Kurulunun böyle bir kararı yok. Bu virüs yakın temasla geçiyor. Maske ve mesafeyi çok söylüyoruz. Bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu mesafe ve maske. '' dedi.