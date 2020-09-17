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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Mart ve Nisan aylarında koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında belli yasaklar gelmişti. Kısıtlamalar sonrasında 1 Haziran'da normal hayata dönüş adımları atılmıştı. Ancak son dönemde düğün ve asker uğurlaması sonrasında vakaların yeniden artması sonrasında yeni yasakların gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Yasaklar gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 21:48Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 21:55
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?