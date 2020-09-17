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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca insanın etkilendiği salgında 65 yaş üstü vatandaşlar risk grubunda yer alıyor. Mart ve Nisan aylarında uygulanan kısıtlamalar sonrasında başarı elde edilmesinin ardından normal düzene geçilmişti. Ancak vaka sayılarının yeniden artması sonrasında kısıtlamalar geliyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 20:24
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