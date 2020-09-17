17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca insanın etkilendiği salgında 65 yaş üstü vatandaşlar risk grubunda yer alıyor. Mart ve Nisan aylarında uygulanan kısıtlamalar sonrasında başarı elde edilmesinin ardından normal düzene geçilmişti. Ancak vaka sayılarının yeniden artması sonrasında kısıtlamalar geliyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 20:24
  • 1
  • 13
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram sonrası ve düğünler nedeniyle vaka sayıları yeniden artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor. En çok risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve taşıyıcı olma ihtimali yüksek olan 18 yaş altı vatandaşlar için yeni tedbirler alınıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI KISITLAMA OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni tedbirler alınıyor. İşte il bazında açıklanan kısıtlamalara ilişkin detaylar:

  • 3
  • 13
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

ANKARA: Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı..

  • 4
  • 13
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

ERZİNCAN: Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

"Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması."

  • 5
  • 13
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

YALOVA: Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra velileri ile sokağa çıkabilecekler.

İşte valilikten gelen açıklamanın tamamı ve sokağa çıkma kısıtlamaları olan iller;

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.