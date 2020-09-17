KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Ailesinden uzak olacak öğrencilere burs ve yurt imkanı sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Öğrenciler başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...