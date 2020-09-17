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KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? KYK başvuruları için yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Binlerce üniversiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. YKS tercihleri sonrasında lisans ve önlisans programına yerleşen öğrenciler gelecek açıklamaya odaklandı. 2020-2021 döneminde öğrenciler başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 22:46
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