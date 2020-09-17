18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? KYK başvuruları için yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Binlerce üniversiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. YKS tercihleri sonrasında lisans ve önlisans programına yerleşen öğrenciler gelecek açıklamaya odaklandı. 2020-2021 döneminde öğrenciler başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 22:46
  • 1
  • 12
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Ailesinden uzak olacak öğrencilere burs ve yurt imkanı sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Öğrenciler başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

  • 3
  • 12
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

  • 4
  • 12
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 5
  • 12
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi belli oldu mu? Dikkat çeken tarih detayı...

Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.