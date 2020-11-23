SON DAKİKA! Yasaklar artacak mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak?

Son dakika... Yasaklar artacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son bir haftada aktif hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı. Günlük vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı. Vaka artışı nedeniyle salgının önüne geçmek için bir takım önlemler alındı. Bu tedbirlere ek olarak yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yasaklar artacak mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak? İşte son gelişmeler...