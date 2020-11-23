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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA! Yasaklar artacak mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak? SON DAKİKA! Yasaklar artacak mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak? Son dakika... Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlara rağmen son bir haftada hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor. Vaka artışı nedeniyle bir takım tedbirler yeniden hayata geçirildi. Dünkü tabloya göre son 24 saatte 6.017 kişiye hastalık tanısı konuldu. Peki, yasaklar artacak mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.11.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 13:30
Son dakika... Yasaklar artacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son bir haftada aktif hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı. Günlük vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı. Vaka artışı nedeniyle salgının önüne geçmek için bir takım önlemler alındı. Bu tedbirlere ek olarak yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yasaklar artacak mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarındaki yükselişin evlerdeki toplanmalardan kaynaklandığını ifade etti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini belirten uzman isim tedbirlere uyulmazsa bu kışın çok sert geçeceğinin sinyallerini verdi.
İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın açıklamaları:
"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal alandaki tedbirlere birlikte uyarsak vaka sayısındaki artışın azalacağına inanıyorum. Toplum olarak pandeminin ilk dönemindeki hassasiyetlere yeniden dönülmeli. Duyarlılık oluşmaya başladı, insanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, yayılmasının önlenmesi için evlerde vakit geçirmemiz gerektiğini biliyor."
"Hastalığın ne kadar ciddi noktaya geldiğini kısıtlama kararlarıyla da görebiliyoruz. İki hafta içinde önlemlere uyarsak olumlu tabloya dönebileceğimizi düşünüyorum fakat bu kısıtlamalara uymazsak daha sert tedbirler bizleri bekliyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıyor fakat eğer hastalık daha da artarsa hafta içine de yayılabilir."
HASTALIK EVLERDEN YAYILIYOR! MİSAFİRLİKLERE ARA VERİLMELİ... "Son dönemde hastalığın yayıldığı yerler arasında bir numarada evler var. Misafirliklerde kalabalıkların kapalı alanda bir araya gelmesi, maske takmaması, temasta bulunması vaka sayısını yükseltiyor. Misafirliklere, yatılı kalmalara ara vermemiz gerekiyor. Doğum günleri, cenaze ziyaretleri gibi uzun süreli kapalı alanlarda vakit geçirmek hastalığın yayılmasını arttırıyor. Zorunlu haller dışında misafirliklere ara vermeliyiz."
NTV'de yer alan habere göre, Alışveriş merkezlerinde de çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestliği sadece belli meslek grupları için geçerli olabiliri Birçok alternatif var ama umarım gerek kalmaz. Buraki kilit nokta önlemlere uymak.