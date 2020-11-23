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Haberler Galeri 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilecek 27. Dönem POMEM alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2019 yılında 14 Ekim tarihinde alımlar yapılmıştı. Adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesinden alımları takip edebilecek. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 15:22
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında bulunuyor. Polis olma hayali kuran binlerce aday başvuru tarihi için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından gelecek açıklama detayları araştırılmaya devam ediyor. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

POLİS ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak bilinen POMEM polis alımı için PA ve EGM'den gelecek açıklamaya kitlenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday 27. Dönem POMEM başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Kamuda istihdam sağlamak için kadın ve erkek başvuruları ilgili kurumların resmi sitesinde yayınlanacak.

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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020

Polis Akademisi'nin 2020 polis alımı başvuru tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

POMEM ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,