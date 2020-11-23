27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında bulunuyor. Polis olma hayali kuran binlerce aday başvuru tarihi için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından gelecek açıklama detayları araştırılmaya devam ediyor. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?