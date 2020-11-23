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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilecek 27. Dönem POMEM alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2019 yılında 14 Ekim tarihinde alımlar yapılmıştı. Adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesinden alımları takip edebilecek. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:18Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 15:22
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?