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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenlik mesleğini icra eden eğitimcileri onurlandırmak adına her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü, bu yılda farklı gösterilere sahne olacak. Öğretmenler Günü'nün yaklaşması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, bu özel günün resmi tatil olup olmadığı. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:43
Öğretmenler Günü resmi tatil mi? Öğretmenlerinin öğrettikleri ve üzerindeki emeklerine teşekkür anlamında güzel bir hediye arayışı içinde olan öğrenciler, Öğretmenler Günü'nün ne zaman ve hangi güne denk geldiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Öğretmenler Günü ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, RESMİ TATİL Mİ?
Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanan özel bir gündür. Bu sene Öğretmenler Günü salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü, bazı ülkelerde resmi tatil olarak ilan edilmiştir fakat Türkiye'de Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Aynı zamanda okullar da tatil olmaz.
Tarihte ise 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Milli Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul edildiği gündür.
Öğretmenler Günü tarihi ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde 24 Kasım, 12 Arap ülkesinde ise her yıl 28 Şubat, Azerbaycan'da 5 Ekim, Avustralya'da Ekim ayının son cuma günü, Çek Cumhuriyeti'nde 28 Mart, Hindistan'da 5 Eylül, İran'da 2 Mayıs, Malezya'da 16 Mayıs, Peru'da 6 Temmuz, Slovakya'da 28 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözü;
"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
● Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.