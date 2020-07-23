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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs haritasını yayınladı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yeni açıkladığı harita ise riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 15:52
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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs haritasını yayınladı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1203 kişi iyileşti.

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs haritasını yayınladı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs haritasını yayınladı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs haritasını yayınladı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

KİLİS
Kilis'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 230 kişi tedavi görüyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında artış gözleniyor.

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs haritasını yayınladı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te son bir aydır vaka sayılarında artış yaşanırken, 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihi itibariyle 800'e yükseldi.