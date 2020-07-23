Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs haritasını yayınladı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yeni açıkladığı harita ise riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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