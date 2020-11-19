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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yarın yasak var mı? 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? O saate dikkat! Son dakika: Yarın yasak var mı? 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? O saate dikkat! Son dakika... Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, tüm illerde geçerli olacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Belirli saatler aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarın yasak var mı? 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:14
Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası virüse karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlaması açıklamalarının ardından yayımlanan genelge ile birlikte tüm detaylar belli olu. 81 ilde geçerli olacak sokağa çıkma yasağının saat bilgisine ve hangi günlerde uygulanacağına dair detaylı bilgileri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 KASIM CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları uygulanacak.
21-22 KASIM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
18 KASIM KORONA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.