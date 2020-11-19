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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB resmi açıklama: Okullar ne zaman açıklanacak? İlkokul, ortaokul, lise yazılı sınavları nasıl olacak? Duyurular... MEB resmi açıklama: Okullar ne zaman açıklanacak? İlkokul, ortaokul, lise yazılı sınavları nasıl olacak? Duyurular...
Okullar ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile okullar için karar açıklandı. Uzaktan eğitim kararının yeni yıla kadar süreceğinin açıklanmasının ardından, okul sınavları ve LGS sınavı için aldıkları kararı açıkladı. Öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağının yanında sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, okullar ne zaman açıklanacak? İlkokul, ortaokul, lise yazılı sınavları nasıl olacak? Duyurular...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 18:37
Okullar ne zaman açıklanacak? İlkokul, ortaokul, lise yazılı sınavları nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların ne zaman açılacağı, sınavlar ertelendi mi ve iptal edildi mi sorusunun yanıtı son günlerin sorgulanan konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." dedi. İşte, okullar ne zaman açıklanacak? İlkokul, ortaokul, lise yazılı sınavları nasıl olacak? Duyurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından gözler okul sınavlarına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamada sınavlarla ilgili ayrıntılar belli oldu. Yapılan açıklamada, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz" denildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle:
"Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.
Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.
Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.