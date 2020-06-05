Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...

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Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler ile ilgili genelge yayınlandı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'tan itibaren faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, düğünlerin başlayacağı tarih oldu. Peki, düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...