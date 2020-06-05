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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...
Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonları 16 Mart itibarıyla kapılarını kapatmıştı. Normalleşme takvimi sürecinde en çok merak edilenlerden biri de, düğünlerin başlayacağı tarih oldu. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar düğün ile ilgili genelgeyi araştırıyor. Peki, düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 14:31Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 14:38