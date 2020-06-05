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Haberler Galeri Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...

Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonları 16 Mart itibarıyla kapılarını kapatmıştı. Normalleşme takvimi sürecinde en çok merak edilenlerden biri de, düğünlerin başlayacağı tarih oldu. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar düğün ile ilgili genelgeyi araştırıyor. Peki, düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 14:38
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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler ile ilgili genelge yayınlandı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'tan itibaren faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, düğünlerin başlayacağı tarih oldu. Peki, düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının açılacağı tarih resmi olarak açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILIŞ İÇİN ÖN TARİH BEKLİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının, normalleşme takviminde yer almayarak bir süre daha hizmet veremeyecek olması, gelin ve damat adayları kadar salon işletmecilerini de düşündürüyor.

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...

Aylar öncesinden rezervasyon sistemiyle çalışan düğün salonu işletmecileri, mart ayından itibaren tarihleri belirlenen düğünleri yaza erteledi. İşletmeciler, yetkililerden yaz mevsimine girilmesi nedeniyle faaliyete geçecekleri günün belirlenmesini talep ediyor.

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 1100 üyeyle birlikte 1 yıl boyunca bekledikleri düğün sezonunun geldiğini ancak belirsizlik içinde olduklarını söyledi.