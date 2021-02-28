Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? 1 Mart Pazartesi mekanlar açılacak mı?

Son dakika... Yarın yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Mart ayında normalleşme sürecine geçileceğinin açıklanmasının ardından gözler 1 Mart'ta çevrildi. Pazartesi günü kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? 1 Mart Pazartesi mekanlar açılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 15:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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