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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? 1 Mart Pazartesi mekanlar açılacak mı? Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? 1 Mart Pazartesi mekanlar açılacak mı? Son dakika... Yarın yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Mart ayında normalleşme sürecine geçileceğinin açıklanmasının ardından gözler 1 Mart'ta çevrildi. Pazartesi günü kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? 1 Mart Pazartesi mekanlar açılacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 28.02.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 15:58
Son dakika... 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemi için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Mart ayında kademeli olarak normalleşme sürecine geçileceği duyurulmuştu. Şubat ayının sona ermesi ile birlikte 1 Mart'ta kısıtlama olup olmayacağı sorguları arttı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? 1 Mart Pazartesi mekanlar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, yarın yani 1 Mart Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması belirlenen saatlerde devam edecek. İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirilmişti.
HAFTA İÇİ KISITLAMASI KALKTI MI?
Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının kalkacağı tarih tam olarak bilinmiyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda normalleşme sürecine ilişkin detaylar görüşülecek. Toplantının ardından 'yerinde karar' uygulamasına ilişkin ayrıntılar belli olacak.
1 MART PAZARTESİ MEKANLAR AÇILACAK MI?
Sokağa çıkma yasağı dahil mekanlara yönelik uygulanan tüm kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
"HEDEFİMİZ EN DÜŞÜK RİSK GRUBU"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme sürecine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda Yerlikaya,
"Hedefimiz en düşük risk grubu" dedi.
Vali Yerlikaya paylaşımında,
"Sevgili İstanbullular korona virüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" ifadelerini kullandı.