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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Öncelik belli oldu! 1 Mart'ta kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Öncelik belli oldu! 1 Mart'ta kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl kıraathane, kafe ve lokantalara bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kıraathaneler geçici süreliğine kapatılırken, kafe, lokanta ve restoranlara paket servis ya da gel-al sınırlaması getirilmişti. Mart ayında normalleşme sürecine geçileceği açıklamasının ardından bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 1 Mart'ta kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 28.02.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 16:45
Kafe ve lokantalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama uygulanan bu mekanların hangi tarihte normale döneceği konusunda araştırmalar sürüyor. Geçen hafta gerçekleştirilen Koranavirüs Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 'yerinde karar' uygulamasına ilişkin tüm detaylar belli olacak. Peki, 1 Mart'ta kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖNCELİK BELLİ OLDU!
Normalleşme sürecine ilişkin alınacak kararlar Koronavirüs Bilim Kurulu'nın normalleşme adımları için hazırladığı rehbere göre il hıfzıssıhha kurulları tarafından belirlenecek. Kafe, lokanta ve restoranlar da bu kapsamda belli kriterlere göre açılacak. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, önce restoranların sonra kafelerin açılması gündemde. Tüm detaylar 1 Mart'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.
KAFE, KIRAATHANE, LOKANTA VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, kıraathane, lokanta ve restoranların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Mart ayında normalleşme sürecine geçileceği bilinse de, salgının seyrine göre il bazında kısıtlamaların kalkacağı duyurulmuştu. Buna göre, 1 Mart'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından mekanlara yönelik yeni kararların duyurulması bekleniyor.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKALARINDA İYİLEŞENLERİN SAYISI 90 MİLYONU GEÇTİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 90 milyon 218'i iyileşti.
ABD'de 19 milyon 632 bin 523, Hindistan'da 10 milyon 775 bin 169, Brezilya'da 9 milyon 386 bin 440 ve Rusya'da 3 milyon 811 bin 797 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 565 bin 723 kişi sağlığına kavuştu.
İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 2 milyon 846 bin 208, İspanya'da 2 milyon 647 bin 446, İtalya'da 2 milyon 398 bin 352, Almanya'da 2 milyon 248 bin 400, Kolombiya'da 2 milyon 145 bin 450, Arjantin'de 1 milyon 889 bin 87, Meksika'da 1 milyon 630 bin 2, Güney Afrika'da 1 milyon 429 bin 47'ye ve Polonya'da 1 milyon 422 bin 829'a ulaştı.