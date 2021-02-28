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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son durum: Düğünler için normalleşme takvimi belli mi? 2021 düğün sezonu ne zaman başlayacak? Planlanan tarih... Son durum: Düğünler için normalleşme takvimi belli mi? 2021 düğün sezonu ne zaman başlayacak? Planlanan tarih...
Düğün sezonu ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık etkinliklerin yapılamaması nedeniyle düğünlerde iptal edilmişti. Düğün salonlarına getirilen kısıtlamaların ardından evlilik arifesinde olan çiftler, salonların hangi tarihte normale döneceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, düğünler için normalleşme takvimi belli mi? 2021 düğün sezonu ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 15:10
Düğünler ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapmayı erteleyen çiftler, 2021 yılında düğün sezonunun başlangıç tarihini araştırıyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda normalleşme sürecine ilişkin son gelişmeler görüşülecek. Bu kapsamda en çok merak edilen konular arasında düğünler yer aldı. Peki, düğünler için normalleşme takvimi belli mi? 2021 düğün sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 DÜĞÜN SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, tüm kısıtlamalar dahil olmak üzere düğünler için de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. İller bazında salgının seyrine göre kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılacak. Pazartesi günü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar bu yönde etkili olacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
DÜĞÜNLER İÇİN NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ Mİ?
Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez,
"Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. PANDEMİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ
Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek grubu düğün davet salonları oldu. 2020 yılında işletme başına ortalama iş kaybı yüzde 90 oldu. 2 aylık yasağın kalktığı dönemde de kısıtlamalar nedeniyle fazla düğün olmadı. Bu süreçte tarihlerini önceden belirleyip düğünlerini yapamayan çiftler de çok büyük mağduriyet yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar.
2021 İÇİN ÖNGÖRÜLER NELER? ORGANİZASYON ÜCRETLERİ DEĞİŞİR Mİ?
Süreç henüz bitmediği için fiyatlar konusunda bir istikrar sağlanmış değil. Ancak düğünlerde kullanılan her türlü tedarik ve malzemede yüzde 20'den başlayan ücret artışları oldu. Bu durumda 2021 yılında normalleşme başladığında düğün törenlerinde kullanılan ürün ve hizmetlere gelen artışlara bağlı olarak ücret artışı öngörülüyor.