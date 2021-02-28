2021 DÜĞÜN SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, tüm kısıtlamalar dahil olmak üzere düğünler için de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. İller bazında salgının seyrine göre kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılacak. Pazartesi günü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar bu yönde etkili olacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.