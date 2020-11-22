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Haberler Galeri Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara para cezası uygulanacak. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan kısıtlamalar sonrasında, "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 17:22
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazı ile birlikte tedbirler, 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle başladı. Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Hal böyle olunca vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve mekanlar hakkında alınan kararın yarın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

23 KASIM PAZARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar uygulanıyor. Öte yandan Pazar günü başlayan sokağa çıkma yasağı saat 20.00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Yani Pazartesi günü saat 00.00'dan saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı var saat 05.00'ten sonra gelecek Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar yasak uygulanmayacak.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.