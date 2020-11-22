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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara para cezası uygulanacak. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan kısıtlamalar sonrasında, "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:10Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 17:22
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?