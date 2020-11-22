Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazı ile birlikte tedbirler, 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle başladı. Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Hal böyle olunca vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve mekanlar hakkında alınan kararın yarın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Kasım Pazartesi kafeler, berberler ve restoranlar açılacak mı?