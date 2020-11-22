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Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu olması nedeniyle dışarıda vakit geçirmek isteyenler ise kafe ve restoranların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

Giriş Tarihi: 22.11.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 16:14
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Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından tedbirler devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından mekanlar sipariş ve paket servis dışında yeniden kapatıldı. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. İşte, kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

AVM'LERDE BULUNAN KAFELER VE RESTORANLAR KAPATILDI MI?

İçişleri Bakanlığının corona virüs hakkında yayınladığı genelgeye göre, saat 10.00-20.00 arası hizmet verecek AVM'lerdeki tüm restoran ve kafeler gel-al şeklinde çalışacak.

Ayrıca restoran ve kafelere ait olan sandalye ve masalar kaldırılacak.

Alınan yeni tedbirler bu akşam, (20 Kasım Cuma) saat 20.00'den geçerli olacak.

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Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS GENELGESİ

DAĞITIM YERLERİNE

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

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Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

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Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yemeiçme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.