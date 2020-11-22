Kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?

22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu olması nedeniyle dışarıda vakit geçirmek isteyenler ise kafe ve restoranların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, kafeler açık mı, kapalı mı? 22 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Yarın kafeler açılacak mı?