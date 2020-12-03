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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı tam gün mü? 4 Aralık Cuma günü sokaağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı tam gün mü? 4 Aralık Cuma günü sokaağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlamanın detayları açıklandı. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı tam gün mü? 4 Aralık Cuma günü sokaağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 17:07
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı yarın saat kaçta başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'nin virüsle mücadelesinde bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kapsamda hafta için 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. En çok merak edilenlerden biri de cuma günü kısıtlamanın saat kaçta başlayacağı oldu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı tam gün mü? 4 Aralık Cuma günü sokaağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4 ARALIK CUMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? TAM GÜN MÜ?
Sokağa çıkma yasağı hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar bu şekilde devam edecek.
Buna göre, 4 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı akşam saat 21.00'de başlayacak.
1 ARALIK KORONAVİRÜS GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.