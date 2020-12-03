Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmıştı. " KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? " sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 17:41
KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez Ortaöğretim sonuçlarına çevrildi. Binlerce aday KPSS 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleştirilmesiyle beraber binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı.İşte, KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;
"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." açıklamasında bulundu.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.