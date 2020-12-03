KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez Ortaöğretim sonuçlarına çevrildi. Binlerce aday KPSS 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleştirilmesiyle beraber binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı.İşte, KPSS ortaöğretim sonuçları erken, yakında açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?