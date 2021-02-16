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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim... Son dakika: Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim... Son dakika... Yarın okullar tatil mi? Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ikinci dönem eğitimleri başladı. Kademeli olarak yüz yüze eğitim süreci başlasa da bazı illerde kar yağışı nedeniyle online eğitim devam etti. Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, gözler okulların yarın da tatil olup olmayacağına çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Şubat okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.02.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 16:35
Son dakika haberi... Kar tatili olan iller hangileri? Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kademeli olarak geçiş yapılan yüz yüze eğitim sistemine ara verildi. Bazı illerde bugün için kar tatili uygulanmış ve öğrenciler online eğitim almıştı. Şimdi ise yarın okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Şubat okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER?
Son dakika açıklamasına göre, kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, kar tatili olan iller listesi:
İSTANBUL
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"Bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine (17 Şubat 2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır." denildi. KOCAELİ
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.
Kent genelinde iki günden bu yana devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kocaeli'de dün başlayan yüz yüze eğitim ise yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün yaptığı yazılı açıklamada okullara yeniden ara verildiğini kaydetti. Meteorolojik verilerine değinen Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günlerinde de devam edeceği bildirilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı.