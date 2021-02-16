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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 öğretmen atamaları ne oldu? Bu yıl öğretmen ataması yapılacak mı? Son açıklamalar... MEB son dakika: 2021 öğretmen atamaları ne oldu? Bu yıl öğretmen ataması yapılacak mı? Son açıklamalar... Öğretmen atamaları ne oldu? Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde öğretmen atamaları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Peki, 2021 öğretmen atamaları ne oldu? Bu yıl öğretmen ataması yapılacak mı? İşte konu hakkında yapılan son açıklamalar... Giriş Tarihi: 16.02.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 15:50
Son dakika... Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde atamalara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından atamaların hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 öğretmen atamaları ne oldu? Bu yıl öğretmen ataması yapılacak mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
2021 yılına ilişkin öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Bütçe çalışmaları sonrası öğretmen atamaları için takvim ve kadro sayısı belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin,
"Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Bakan Selçuk, 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.
Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarına ilişkin şunları kaydetti:
"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne kadar kadro verilebileceğine ilişkin bir genel değerlendirme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin imkanlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka tedbirler alındı kadro önceliklerinde. Bizim mevcut durumumuzu ortaya koyup sağlık, emniyet, güvenlik gibi diğer alanların da personel ihtiyaçları var, tabii ki onlarla birlikte değerlendirip eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu almakla ilgili çalışmalarımız elbette devam ediyor. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız."