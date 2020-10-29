Son dakika: VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise bursu ne kadar?

Son dakika... VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursuna başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği VGM ortaöğrenim bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise bursu ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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