Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise bursu ne kadar? Son dakika: VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise bursu ne kadar? Son dakika... VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursuna başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği VGM ortaöğrenim bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise bursu ne kadar? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 15:37
Son dakika... VGM ortaöğretim burs sonuçları heyecanla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirli dönemlerde burs veriliyor. Ortaöğrenim bursu için başvurular 1-15 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. VGM burs sonuçları konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise bursu ne kadar? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM ortaöğrenim başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, 2020-2021 VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekkeniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.