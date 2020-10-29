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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Cumhuriyet'in 97. yılında Milli Mücadele Sergisi: Hakimiyet milletindir Cumhuriyet'in 97. yılında Milli Mücadele Sergisi: Hakimiyet milletindir Cumhuriyetin 97. kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide, Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden yüzden fazla nadide eser yer alıyor. İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden özel eserler Milli Mücadele Sergisi'yle gün ışığına çıktı. Giriş Tarihi: 29.10.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 14:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet'in 97. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, İnönü Vakfı ve özel arşiv ve koleksiyonların katkısı ile hazırlandı.
"Hakimiyet milletindir" sloganıyla hazırlanan sergi, Milli Mücadele'nin, askeri, siyasi, diplomatik boyutları yanında kültüre ve gündelik hayata yansıyan yönlerini ortaya koyuyor.
TBMM'NİN AÇILIŞINDA BİNAYA ÇEKİLEN İLK BAYRAK DA SERGİLENİYOR
Yaklaşık 100 üzerinde obje ve belgeden oluşan sergi, büyük kahramanlıklar neticesinde kazanılan İstiklal Mücadelesi'nin bazı önemli tarihi kayıtlarını da ilk kez gün ışığına çıkıyor.
Milli Mücadele Sergisi'nde, 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet'in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz'da öncü kuvvetlerin elinde bulunan, elle dikilmiş, ay ile yıldızın üzerinde işgalden kurtarılan şehir ve kasabaların isimleri ve düşmandan geri alınma tarihlerinin yer aldığı bayrak, Büyük Taarruz sırasında çizilmiş savaş planı, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ın tabancası ve kılıcı, İstiklal Mücadelesi'nin önemli kahramanlarından olan Satı Kadın'a ait pamuk yaşmak ve kadife şalvar, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmalarının imzalandığı kalemler ile Hanımlar Esirgeme Derneğinin TBMM'ye şükran hediyesi olarak verdiği örtü de ilk kez sergileniyor.