Heyecanla bekleniyor! KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020-2021 KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim programına kayıtlı öğrenciler için yurtlarda barınma imkanı sağlanıyor. Başvuru aracılığıyla gerçekleştirilen yurt işlemleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Burs başvurularının başlamasının ardından yurt başvuru takvimi yeniden gündeme geldi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...