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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecanla bekleniyor! KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020-2021 KYK yurt ücreti ne kadar? Heyecanla bekleniyor! KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020-2021 KYK yurt ücreti ne kadar?
KYK yurt başvuruları heyecanla bekleniyor. 2020-2021 KYK yurt başvurusu için araştırmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi başvurularının başlatılmasının ardından, yurt başvuru takvimi yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt ücreti ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 16:17
KYK yurt başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim programına kayıtlı öğrenciler için yurtlarda barınma imkanı sağlanıyor. Başvuru aracılığıyla gerçekleştirilen yurt işlemleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Burs başvurularının başlamasının ardından yurt başvuru takvimi yeniden gündeme geldi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." 2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...