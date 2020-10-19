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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? Heyecan dorukta! ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? Heyecan dorukta! KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS Lisans oturumlarına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:05
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM sonuçlar için müjdeli haberi duyurdu. Kamuya atanmak isteyen vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI
12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN... 2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 25 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020