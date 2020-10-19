KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM sonuçlar için müjdeli haberi duyurdu. Kamuya atanmak isteyen vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...