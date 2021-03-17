Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Cumartesi ve pazar günü... Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Cumartesi ve pazar günü... Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşme süreci ile birlikte düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları kaldırılmış, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü kısıtlama devam etmişti. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından gözler bu hafta sonu kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Cumartesi ve pazar günü kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 17.03.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 12:57
Son dakika... Bu hafta sonu yasak olacak mı? Türkiye'de ikinci normalleşme süreci devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. En çok araştırılan konular arasında ise hafta sonu yasakları yer alıyor. Bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, resmi makamlardan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Cumartesi ve pazar günü yasak olacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (20-21 MART)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevcut tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Buna göre, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Her sınıfta hangi normalleşme adımlarının atılacağını şeffaf bir şekilde açıkladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü (15 Mart) toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz. V atandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."