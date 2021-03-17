Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Cumartesi ve pazar günü...

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşme süreci ile birlikte düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları kaldırılmış, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü kısıtlama devam etmişti. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından gözler bu hafta sonu kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Cumartesi ve pazar günü kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL