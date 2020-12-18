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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB'den sınav açıklaması: Okullarda sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav olacak mı? MEB'den sınav açıklaması: Okullarda sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav olacak mı?
MEB'den son dakika sınav açıklaması geldi. Koronavirüssalgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenciler, okullardaki sınavlar hakkında detayları araştırıyordu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla araştırdığı 'sınav olacak mı' sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, okullarda sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav olacak mı? İşte sınav hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 13:08
Okullarda sınavlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sınav hakkında detaylar belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçmişti. 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak olan öğrenciler sınav ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahabet.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullarda sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLARDA SINAV OLACAK MI?
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında okullardaki sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı düzenlemeler yapıldı.
İşte sınav detayları:
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAV OLACAK MI?
lkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.
İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.