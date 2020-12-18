Okullarda sınavlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sınav hakkında detaylar belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçmişti. 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak olan öğrenciler sınav ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahabet.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullarda sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav olacak mı? İşte cevaplar...