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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversiteler bahar döneminde mi açılacak? Yüz yüze... Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversiteler bahar döneminde mi açılacak? Yüz yüze...
Son dakika haberi... Üniversiteler ne zaman açılıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kasım ayını yaşadığımız dönümde üniversiteler uzaktan eğitime devam ederken, yüz yüze eğitim açısında üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Güz döneminin ortasına geldiğimiz ve vize sınavlarının yaklaşmasının ardından üniversite eğitimine devam eden öğrenciler açılış tarihi için araştırma yapmaya başladı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversiteler bahar döneminde mi açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 17:17
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversiteler bahar döneminde mi açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler üniversiteler için alınacak karara çevrildi. Üniversiteler uzaktan eğitim sürecinde devam ederken güz dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversiteler bahar döneminde mi açılacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Bu açıklamaların ardından üniversitelerin açılış tarihine yönelik araştırmalar da başladı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversiteler bahar döneminde mi açılacak? Yüz yüze...
CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI DA KONUŞMUŞTU
Bakan Koca "üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." demişti.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.