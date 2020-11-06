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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim... Son dakika: 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim... Son dakika... 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Üniversiteler ile ilgili açıklama son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Konu ile ilgili YÖK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 06.11.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 17:22
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılıyor? Milyonlarca öğrenci tarafından üniversitelerde 2020-2021 güz döneminin nasıl işleneceği merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki, 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada,
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi. 9 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜÇ ÜNİVERSİTEDE "KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI AÇILDI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı.