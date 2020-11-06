Son dakika: 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Üniversiteler ile ilgili açıklama son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Konu ile ilgili YÖK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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