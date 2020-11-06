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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
Son dakika haberi... Okullar tekrar kapanacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim sistemi online olarak devam etmişti. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ve velileri, artan vakaların ardından okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgil son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 13:48Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 13:53
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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?