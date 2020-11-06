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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?

Son dakika haberi... Okullar tekrar kapanacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim sistemi online olarak devam etmişti. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ve velileri, artan vakaların ardından okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgil son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 13:53
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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?

Okullar tekrar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitim sistemine geçildi. Milyonlarca öğrenci ve velileri, vaka sayısında görülen artış nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. Gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?

6, 7, 10. VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.

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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?

"TÜM KADEMELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYALIM"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım" açıklamasını yapmıştı.

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MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
MEB son açıklamalar: Okullar tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?

"KATILIM YÜZDE 80'LERE YAKIN"
Okullarda yüz yüze katılımın da yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70'lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90'lara varıyor, bazılarında yüzde 75'lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80'lere yakın bir katılım var" ifadelerini kullanmıştı.