Son dakika: Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler 16 Kasım'da mı açılıyor? Yüz yüze...

Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun yanıtı milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Okulların açılmasının ardından lisans ve önlisans öğrencileri gözlerini YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecinin başlaması, akıllara üniversiteler ne zaman açılacak sorusunu getiriyor. Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Üniversiteler 16 Kasım'da mı açılıyor? Yüz yüze...