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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler 16 Kasım'da mı açılıyor? Yüz yüze... Son dakika: Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler 16 Kasım'da mı açılıyor? Yüz yüze...
Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun yanıtı milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Okulların açılmasının ardından lisans ve önlisans öğrencileri gözlerini YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecinin başlaması, akıllara üniversiteler ne zaman açılacak sorusunu getiriyor. Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Üniversiteler 16 Kasım'da mı açılıyor? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 20:43
Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler 16 Kasım'da mı açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitimin başlaması için gün sayan öğrenciler, kampüslere döneceği tarih için açıklama bekleniyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından üniversiteleri en kısa sürede açmak istediklerini dile getirmişti. Açıklama sonrasında heyecanlanan öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. İşte, Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler 16 Kasım'da mı açılıyor? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Ülkemizde en çok merak edilen konuların başında üniversitelerin açılış tarihi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vererek en son "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Pandeminin seyri üniversitelerin açılış tarihini belirleyecek…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.