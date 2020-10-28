Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 29 Ekim kutlama mesajları ve en güzel Atatürk görselleri! Uzun, kısa, dikkat çekici 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları... 29 Ekim kutlama mesajları ve en güzel Atatürk görselleri! Uzun, kısa, dikkat çekici 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları...
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 97 yıl önce ilan edilen ve her yıl Cumhuriyet Bayramı adı altında kutlanan milli bayramımızda vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarını sorgulamaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözlerini sizler için araştırdık. İşte, 29 Ekim kutlama mesajları ve en güzel Atatürk görselleri...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 20:02
Atatürkün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için söylediği sözler vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1923 yılından bu yana her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımızda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ile sevdikleriyle bayram sevincini paylaşmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını yaparken ahaber.com.tr olarak sizler için tüm bu görselleri bir araya derledik. İşte, 29 Ekim kutlama mesajları ve en güzel Atatürk görselleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: "EFENDİLER, YARIN CUMHURİYET'İ İLAN EDECEĞİZ"
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen ve her yıl daha büyük coşku ile kutlanan anlamlı gün için Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri arayışına çıkıldı. Vatandaşlar bu sözlerle yaptıkları paylaşımlarıyla sosyal medyada bayramın coşkusunu sevdikleriyle paylaşacak...
Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.
"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.