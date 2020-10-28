Atatürkün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için söylediği sözler vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1923 yılından bu yana her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımızda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ile sevdikleriyle bayram sevincini paylaşmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını yaparken ahaber.com.tr olarak sizler için tüm bu görselleri bir araya derledik. İşte, 29 Ekim kutlama mesajları ve en güzel Atatürk görselleri...