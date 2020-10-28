Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Fahrettin Koca, son dakika açıklaması ile 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Uzun süredir atama bekleyen adaylar açıklamanın ardından alımın detaylarıını sorgulamaya başladı. 10 tercih yapabilecek olan adaylar için başvurular kısa süre içerisinde başlayacak. İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?