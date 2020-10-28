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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sırasında personel alımı yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının önemli rolü sonrasında sayının arttırılması gündeme alındı. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte, 12 bin sağlık çalışanı alımı detayları...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 20:55
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Fahrettin Koca, son dakika açıklaması ile 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Uzun süredir atama bekleyen adaylar açıklamanın ardından alımın detaylarıını sorgulamaya başladı. 10 tercih yapabilecek olan adaylar için başvurular kısa süre içerisinde başlayacak. İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 4'üncü dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda ihtiyacı karşılamaya yönelik tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 27 Ekim'de başlayacak 2 Kasım Pazartesi günü sona erecek.
Başvurular, kura takvimine göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek.
KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Kura tarihi ise 20 Kasım Cuma günü olarak açıklandı. Kura yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca ilan edilecek.
Atama işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine
tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,