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Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...
Üniversiteler açılıyor mu 2020? Eylül ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yeni kayıt yaptıran ve halen üniversite öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler 2020-2021 döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı, YÖK'e tavsiye kararını iletti. Öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 20:37
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