Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 dönemi üniversitelerin ne zaman açılacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararını YÖK'e iletmişti. Geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin 1 Ekim itibariyle açılması bekleniyordu. Birçok üniversite okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...