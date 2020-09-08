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Haberler Galeri Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

Üniversiteler açılıyor mu 2020? Eylül ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yeni kayıt yaptıran ve halen üniversite öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler 2020-2021 döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı, YÖK'e tavsiye kararını iletti. Öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 20:37
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Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 dönemi üniversitelerin ne zaman açılacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararını YÖK'e iletmişti. Geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin 1 Ekim itibariyle açılması bekleniyordu. Birçok üniversite okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, EĞİTİM ONLİNE MI OLACAK?

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi.

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Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

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Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Haberimizden, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bulabilir, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihini öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Üniversiteler açılıyor mu 2020? Uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hibrit...

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.