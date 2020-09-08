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Haberler Galeri DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte en çok araştırılan konular arasında tercih dönemi yer aldı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 17:29
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DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları dün erişime açıldı. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. Peki, DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak. Tercih takvimi de kılavuz ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

DGS BAŞARI SIRALAMASI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.