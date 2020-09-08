DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler...

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte en çok araştırılan konular arasında tercih dönemi yer aldı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? İşte son gelişmeler...