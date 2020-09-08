KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 dönemi için devlet tarafından sağlanan burs ve yurt imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...