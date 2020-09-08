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Haberler Galeri KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvuruları başlayacağı tarih merak ediliyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmak isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 22:02
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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 dönemi için devlet tarafından sağlanan burs ve yurt imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Ancak KYK tarafından yurt başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini bekliyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz duyurulmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2019 yılında burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim 2019 tarihlerinde alınmıştı. 2020-2021 burs kredi başvurlarının da ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.