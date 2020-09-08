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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvuruları başlayacağı tarih merak ediliyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmak isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 21:55Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 22:02