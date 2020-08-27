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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai modeli
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamuda, esnek çalışma modeli yine devreye girdi. Kamuda çalışacak memur ve personellerin sayısı mümkün olduğunca azaltılacak. Göreve gelemeyen çalışanlar idari izinli sayılacak. İşte merakla beklenen kamudaki yeni çalışma modeli...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 10:54
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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli