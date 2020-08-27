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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai modeli

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamuda, esnek çalışma modeli yine devreye girdi. Kamuda çalışacak memur ve personellerin sayısı mümkün olduğunca azaltılacak. Göreve gelemeyen çalışanlar idari izinli sayılacak. İşte merakla beklenen kamudaki yeni çalışma modeli...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 10:54
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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek ve uzaktan çalışma modeli kamuda yeniden devreye girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli

Cumhurbaşkanı kararıyla koronavirüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için 3.5 milyon kamu çalışanı için yeni iş düzeni devreye girdi.

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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli

Kamu kurumlarında yeniden dönüşümlü, uzaktan çalışma gibi esnek mesaiye geçilirken, dönüşümlü çalışacak olanlar bu sürede idari izinli sayılacak.

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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli

Fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda kesinti olmayacak. Uzaktan çalışanın maaşı değişmeyecek, çalışma yöntemini üst yönetici belirleyecek.

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Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli
Memur mesai saatleri 2020 | İşte kamuda yeni mesai saati modeli

1 HAZİRAN'DA SONA ERMİŞTİ
Kamuda idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dâhil olan kamu personeli 1 Haziran itibarıyla normal mesaiye başlamıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan genelgeyle kamuda esnek çalışmanın sürmesine karar verildi.