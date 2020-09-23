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MEB İOKBS sonuçları son dakika! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı?
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılına ilişkin İOKBS 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Detaylar ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 10:21
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