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MEB İOKBS sonuçları son dakika! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılına ilişkin İOKBS 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Detaylar ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 10:21
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MEB İOKBS sonuçları son dakika! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı?

Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları için resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Sonuçların açıklanması ile birlikte burs kazanmaya hak kazanacak adaylar belirlenecek. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB İOKBS sonuçları son dakika! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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MEB İOKBS sonuçları son dakika! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı?

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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MEB İOKBS sonuçları son dakika! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı?

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

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MEB İOKBS sonuçları son dakika! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk parası yattı mı?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.