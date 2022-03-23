Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, kura tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.