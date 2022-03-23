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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura tarihi, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 10 bin işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Temizlik ve güvenlik görevlisi gibi kadrolara yapılacak işçi alımı için başvurularını gerçekleştiren adaylar, kura çekiminin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 15:40
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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 in sürekli işçi alıı gerçekleştirilecek. 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapan vatadanşlar, kura çekiminin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, kura tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylardan şu şartlar isteniyor:

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.