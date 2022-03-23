23 Mart 2022, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı kura tarihi, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 10 bin işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Temizlik ve güvenlik görevlisi gibi kadrolara yapılacak işçi alımı için başvurularını gerçekleştiren adaylar, kura çekiminin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 15:40
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