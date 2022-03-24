NATO liderleri 'barış' için toplandı! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Rusya-Ukrayna savaşında yoğun bir diplomasi yürüterek dünyada gündem olan Erdoğan, NATO liderler zirvesinde de liderlerle samimi kareler verdi.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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