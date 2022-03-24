24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri NATO liderleri 'barış' için toplandı! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

NATO liderleri 'barış' için toplandı! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Rusya-Ukrayna savaşında yoğun bir diplomasi yürüterek dünyada gündem olan Erdoğan, NATO liderler zirvesinde de liderlerle samimi kareler verdi.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:00
  • 1
  • 31
NATO liderleri ’barış’ için toplandı! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkent Brüksel'e gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
NATO liderleri ’barış’ için toplandı! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Görüşmenin ardından Erdoğan, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti.

  • 3
  • 31
NATO liderleri ’barış’ için toplandı! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle ayaküstü bir süre sohbet etti.

  • 4
  • 31
NATO liderleri ’barış’ için toplandı! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Erdoğan'ın konuştuğu isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden da vardı. Biden, yanına gittiği Erdoğan ile selamlaştı.

  • 5
  • 31
NATO liderleri ’barış’ için toplandı! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

İki liderin samimi anları kameralara yansıdı.