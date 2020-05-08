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Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)

Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)

Son dakika... Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 24 il listesi açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 9-10 Mayıs'taki sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 ilin sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 13:57
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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! 9-10 Mayıs

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 24 il hangisi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu hangi illede olacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 il için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen detaylar belli oldu. Peki, 9-10 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il hangisi? İşte sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller listesi...

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! 9-10 Mayıs

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

08 Mayıs saat 24.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs saat 24.00'da sona erecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 24 il şu şekilde:

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! 9-10 Mayıs

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! 9-10 Mayıs

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HAFTA SONU KISITLAMASIYLA İLGİLİ 81 İLE GENELGE

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! 9-10 Mayıs

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.