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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
Son dakika... Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 24 il listesi açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 9-10 Mayıs'taki sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 ilin sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il hangileri? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 13:57
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