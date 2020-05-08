Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 24 il hangisi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu hangi illede olacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 il için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen detaylar belli oldu. Peki, 9-10 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il hangisi? İşte sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller listesi...